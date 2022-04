Energia: Elemec Solar, in primi tre mesi domande installazione fotovoltaico a +239%

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Nei soli primi tre mesi del 2022 i dati di Elmec Solar indicano un incremento della domanda di installazione di un impianto fotovoltaico pari al 239% in più rispetto all'anno precedente.

"Il fotovoltaico è uno strumento per produrre energia pulita ad un costo veramente marginale.

È inoltre di rapidissima implementazione. Al contrario di altri sistemi infatti, un impianto fotovoltaico è già operativo a pochi giorni di distanza dall’installazione. Si parla di un paio di giorni di lavoro per un impianto residenziale a qualche settimana per impianti industriali di grandi dimensioni”, afferma Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar e membro del Consiglio di Italia Solare.

“Bisogna cambiare la concezione alla base dell’approvvigionamento energetico; dobbiamo slegarci dalle fonti fossili che sono finite, che non sono sostenibili.

Le rinnovabili creano nuove opportunità di ricerca, di lavoro – la stima dell'European Trade Union Institute sull'impatto della transizione alle fonti di energia rinnovabile sull'economia vede la domanda di lavoro nel settore aumentare nell’Ue di 5 milioni di nuovi lavoratori entro il 2050 – di costruzione di nuove iniziative produttive in Europa per renderci strategicamente più indipendenti; di rivoluzionare il concetto di città, di mobilità: tutto quello che serve per un nuovo rinascimento”, conclude Alessandro Villa.