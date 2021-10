Energia: Engie apre il suo primo store a Monza (2)

(Adnkronos) – ''Noi crediamo in una città in cui le imprese siano portatrici di idee e risorse economiche indispensabili per il raggiungimento degli interessi sociali della comunità – dichiara il Sindaco di Monza Dario Allevi – Una città in cui chi decide di investire scommette sulle potenzialità di un territorio.

Sono le attività economiche i capisaldi della ripresa nell’era post Covid perché sono l’asse portante dell’economia brianzola. A loro l’Amministrazione Comunale garantisce dialogo e supporto. Questa è la strada che stiamo percorrendo e che intendiamo continuare a percorrere anche nei prossimi anni''.

''Lo store non è solo un luogo fisico, ma è per noi un modello di sostenibilità. Engie è presente sull'intera catena della green energy. La nostra ambizione è di accelerare la transizione verso un’economia carbon neutral.

Lo store di Monza è espressione di questa ambizione e conferma la nostra volontà di continuare a investire sui territori. Noi di Engie ci prendiamo cura delle case e delle persone e le aiutiamo a consumare meno e meglio. Non siamo solo fornitori di luce e gas verdi, ma siamo veri e propri alleati per le famiglie italiane: ci occupiamo anche di servizi integrati, dell’installazione e manutenzione di caldaie, climatizzatori e impianti fotovoltaici.

Il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti e servizi che “pesano meno” non solo sulla bolletta ma anche, e soprattutto, sul pianeta'' – precisa il Direttore BtC di Engie Italia Fabrizio Moioli.

Sarà possibile anche calcolare il proprio carbon footprint (le emissioni inquinanti che generiamo in atmosfera), consultare le offerte create esclusivamente per chi decide di sottoscrivere un contratto nello store, accedere a un’area Sales e Consulting per avere assistenza su bollette, volture, lettura del contatore e fatturazione.

Un team di 100 professionisti del settore Home Services si occuperà di rispondere alle esigenze di tutto il territorio lombardo: un monitor sempre attivo mostrerà la situazione di interventi e sopralluoghi dei tecnici Engie altamente specializzati al lavoro nelle case dei clienti.

“Lo store di Monza – precisa Moioli – ci permetterà di essere ancora più vicini alle persone e farle entrare nel nostro mondo, diventando il loro partner nella ricerca di nuovi modi di vivere l’energia.

Sarà uno spazio aperto, dove sarà possibile ospitare eventi e momenti di incontro e confronto con cittadini e partner. Abbiamo in programma un calendario di eventi, aperti al pubblico, per sensibilizzare e informare sui temi dell’energia pulita, degli incentivi fiscali, del consumo responsabile. Intendiamo attivare un percorso di education per i cittadini pensando al presente e anche al futuro”.

Engie conta 1 milione di clienti nella fornitura di energia e nei servizi ed è il primo operatore in Italia negli Home services. Con l’apertura del suo primo store, assume ancor più un ruolo di riferimento importante sul territorio anche in vista della liberalizzazione del mercato nel 2023.