Energia: Fontana, 'scuole chiuse al Sabato? Può essere una strada'

Milano, 12 set. (Adnkronos) – La settimana a corta a scuola per risparmiare energia può essere una strada. Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, non si dice contrario a soluzioni di questo tipo, pur invitando ad affrontare la questione su altri basi.

''Penso che come sempre -dice a radio Rtl- bisogna sperare di risolvere il problema dell'energia in altro modo, credo si debba cercare di investire di piu' per rendere il nostro Paese piu' autonomo, questo è il primo grande problema. Poi se saremo costretti a subire delle limitazioni faremo un ragionamento complessivo su quale tipo di limitazioni sia piu' opportuno realizzare. La riduzione di un giorno può essere una strada. Diciamo che in tanti Paesi la scuola si svolge su cinque e non su sei giorni, quindi credo che potrebbe essere gia' stata sperimentata altrove, senza che questo fatto abbia comportato delle conseguenze negative''.