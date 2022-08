Energia: fonti governo, mai sul tavolo riduzione orario scuola o Dad

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – La riduzione degli orari delle scuole -con la possibilità della cosiddetta settimana corta- così come l'ipotesi di un ritorno in Dad per frenare l'emergenza energetica "non è mai stata sul tavolo, non si è mai discusso di scuola".

Lo precisano all'Adnkronos fonti di governo coinvolte sul dossier. "Al momento -aggiungono- il gas c'è, non sono previsti razionamenti o misure drastiche di altro tipo. Al limite, se la Russia dovesse chiudere i rubinetti, si dovrà ragionare su misure 'draconiane' da adottare, anche sul sistema pubblico. Ma non si è parlato di scuola. La nostra dipendenza da Mosca sul gas è per lo più scesa dal 40% al 18%, dunque anche nello scenario peggiore l'Italia si troverà in condizioni di poter fronteggiare l'emergenza".