Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "È evidente che ci sia in atto una speculazione sui prezzi dell’energia, i cui aumenti sono determinati solo in parte dalla guerra in Ucraina. Questa è anche l’occasione per cancellare finalmente le accise più vecchie sui carburanti. Il Governo dimostri coraggio con interventi a favore di automobilisti e imprese e massima determinazione nello stroncare fenomeni speculativi".

Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.