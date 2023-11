Energia: Foti (FdI), 'Pd Giano bifronte, votò a favore della fine del mercato tutelato'

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Le proiezioni negative della sinistra puntualmente le si ritorcono contro. Un giorno annunciano il taglio di risorse per gli asili e puntualmente emerge che tutti gli obiettivi per la loro realizzazione verranno raggiunti. Oggi per assurdo puntano tutto sulla fine de...

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Le proiezioni negative della sinistra puntualmente le si ritorcono contro. Un giorno annunciano il taglio di risorse per gli asili e puntualmente emerge che tutti gli obiettivi per la loro realizzazione verranno raggiunti. Oggi per assurdo puntano tutto sulla fine del mercato tutelato per l’energia, dimenticando che questo obiettivo nel Pnrr lo hanno messo proprio loro. Fratelli d’Italia votò contro mentre il Pd a favore. Giano Bifronte di fronte a loro è davvero un dilettante”. Lo dice Tommaso Foti al 'Giornale'.

Il capogruppo di FdI alla Camera parla anche della manovra: "Capisco la speranza del centrosinistra di vedere la maggioranza implodere e andare in frantumi per le proprie divisioni. D’altra parte le loro proposte alternative al massimo si possono usare come carta per il pesce. La maggioranza si è dimostrata davvero coesa e ha definito una Legge di Bilancio che, in questa congiuntura internazionale, mette a disposizione 1700 euro per le mamme lavoratrici e 3600 euro per l’asilo del secondo figlio. Purtroppo se vogliamo andare a vedere chi ha scassato il bilancio dello Stato, una trasmissione andata in onda due sere fa sul Superbonus è stata esauriente. Attendevamo il solito controcanto di Conte su questo ma evidentemente gli manca la voce. Ora dobbiamo lavorare su altri punti qualificanti come il Ddl sui ladri di case e sulle misure che vogliono cercare di riportare ordine nelle città. Misure perfettamente in linea con i programmi annunciati in campagna elettorale e che ora diventano impegni di governo”.