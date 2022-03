Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Molte delle misure per frenare la corsa di carburanti e bollette non sono state discusse in cabina di regia ma verranno affrontate direttamente in Consiglio dei ministri perché "market sensitive", dunque, per opportunità, si è attesa la chiusura delle borse.

A spiegarlo, nel corso della cabina di regia tra il premier e i capi delegazione, sarebbe stato il ministro dell'Economia Daniele Franco.