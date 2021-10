Energia: G.Sachs, da choc prezzi in Italia impatto 0,5% su reddito famiglie

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – La corsa dei prezzi energetici potrebbe avere un impatto "limitato in Germania e Francia, ma consistente in Italia, Spagna e Regno Unito": in particolare nel nostro paese, dove sono più sentite le ricadute dei prezzi del gas, nonostante gli interventi del governo, la crescita dei prezzi potrebbe togliere fino allo 0,5% del reddito disponibile delle famiglie, valore che in Spagna (dove è più forte la ricaduta per l'elettricità) potrebbe toccare lo 0,9%.

LO stima Goldman Sachs in una analisi in cui spiega come "l'impatto sui redditi disponibili dovrebbe concentrarsi nel quarto trimestre del 2021" con "prezzi dell'energia stabili fino al 2022". Ma , conclude la banca, "nonostante le diffuse preoccupazioni, dalla crisi energetica prevediamo effetti limitati e solo di breve durata sui consumi e sulla crescita".