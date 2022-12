Energia, Gava:'Governo all’opera per favorire transizione energetica'

Energia, Gava:'Governo all’opera per favorire transizione energeti...

(Adnkronos) – “Quello di oggi è un evento molto importante, soprattutto in questo momento storico, nel quale la transizione energetica è sempre più centrale nel dibattito pubblico. L’impulso normativo che la Commissione europea ha fornito con il Green Deal riguarda tutti i settori dell’economia. Questa spinta verso la transizione è stata poi aumentata con le risorse messe a disposizione con il Next Generation Eu, una vera opportunità per la ripresa dalla recessione causata dalla pandemia”.

Lo ha detto il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava a margine della “Esg Challenge Iren 2023”, l’evento internazionale tenutosi a Genova, durante il quale sono state presentate le sfide ritenute più urgenti e strategiche per supportare lo sviluppo sostenibile nel 2023.

“L’Italia ha voluto fortemente che esistesse un pacchetto di fondi per mettere a terra la transizione ecologica – ha aggiunto il viceministro Gava – al fine di dare la possibilità alle aziende di attuare la conversione e decarbonizzare i propri processi e per andare verso una nuova crescita sostenibile.

Il governo italiano si sta impegnando per la transizione attraverso lo stanziamento di fondi e la semplificazione delle normative, garantendo tempistiche più brevi per i processi autorizzativi”.

“In questo contesto – ha concluso il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – è cruciale valorizzare la formazione dei giovani, che devono apprendere le competenze necessarie a svolgere le nuove professioni specializzate nel percorso di transizione. Per tutti questi motivi quello della transizione energetica è un percorso da affrontare con unità e collaborazione: il governo, il legislatore, le imprese, la formazione, tutti questi attori devono lavorare assieme”.