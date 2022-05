Energia: Gelmini, 'in dl aiuti stanziate risorse necessarie, i cantieri non si fermeranno

Roma, 9 mag (Adnkronos) – "Con il dl aiuti approvato la scorsa settimana abbiamo stanziato le risorse necessarie per adeguare i prezzi degli appalti, per aiutare le imprese impegnate nella realizzazione delle opere a fronteggiare il balzo dei costi di materie prime ed energia”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo ad un incontro organizzato da Assolombarda a Milano.

”Abbiamo disposto nel decreto di giovedì l’aumento dei prezziari per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Le stazioni appaltanti possono incrementare i prezziari esistenti nel limite del 20%. Questo 20% è a carico dello Stato per il 90% e dell’operatore privato per il 10%", ha spiegato Gelmini.

"La misura vale 1.200 milioni per il 2022 e 1.050 milioni per il 2023. Sono oltre due miliardi di euro e sono spesi bene, perché servono a non bloccare i cantieri. Analogamente con un’altra misura contenuta nel decreto abbiamo autorizzato i concessionari di opere pubbliche (ANAS, RFI, FS) ad applicare i prezziari più aggiornati, in modo da non far interrompere le opere cantierate”, ha aggiunto la ministra.