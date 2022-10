Energia, Gentiloni: serve uno strumento comune Ue, come con Sure

Roma, 4 ott. (askanews) – Il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, rilancia la proposta di creare un nuovo strumento comune europeo sulle politiche per l’energia, sulla falsariga dello schema Sure sui sostegni all’occupazione, anche se precisa che l’ipotesi non è in discussione all’Ecofin del 4 ottobre. Sulle misure conro i rincari dell’energia “il punto non è criticare questo o quel paese, ma cercare la possibilità di fare qualche passo ulteriore, perché se vogliamo evitare la frammentazione, se vogliamo fronteggiare questa crisi penso che ci serva un livello più alto di solidarietà”, ha detto al suo arrivo all’Ecofin.

“E dobbiamo mettere in campo qualche ulteriore strumento comune,

ad esempio come il meccanismo Sure visto durante la pandemia. E’

stata una proposta interessante, è basata su prestiti e penso che potrebbe essere realistico”.