Energia: Gentiloni, 'valutiamo tetti temporanei a prezzi'**

Bruxelles, 14 ott. (AdnKronos) – La Commissione Europea sta "valutando" l’introduzione di tetti "temporanei" al prezzo del gas. Lo afferma il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in un intervento pronunciato alla Georgetown University, a Washington D.C.

"E' di una soluzione europea che abbiamo bisogno ora – afferma – abbiamo istituito una piattaforma energetica dell'Ue e un meccanismo di acquisto congiunto per negoziare il gas per i consumatori nei paesi dell'Ue che decidono di partecipare.

Allo stesso tempo, per tenere sotto controllo i prezzi, stiamo anche valutando l'introduzione di tetti ai prezzi temporanei. A queste seguirà una più ampia riforma del mercato elettrico per spezzare l'influsso del gas sui prezzi dell'elettricità. Abbiamo già visto come la semplice segnalazione di queste misure abbia contribuito a far scendere i prezzi".

"Le misure adottate a livello nazionale – aggiunge – sollevano anche altre questioni. La Germania, ad esempio, ha recentemente annunciato un massiccio piano di aiuti del valore di 200 miliardi di euro, ovvero il 5% del suo Pil.

Non tutti i Paesi hanno lo stesso margine fiscale per sostenere la loro economia, tasche così profonde, se preferite, quindi si tratta di mantenere l'integrità del nostro mercato unico ed evitare la frammentazione. Ecco perché ho chiesto una risposta europea comune per affrontare l'attuale crisi. Potremmo prendere ispirazione – ribadisce infine – dal meccanismo Sure che ha avuto tanto successo nel proteggere i posti di lavoro durante la pandemia".