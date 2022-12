Home > Video > Energia, Giorgetti: da primavera nuovo meccanismo per bollette Energia, Giorgetti: da primavera nuovo meccanismo per bollette

Roma, 17 dic. (askanews) – “Stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio. Potrebbe esordire la prossima primavera”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’iniziativa per i 10 anni di Fratelli d’Italia. “Vogliamo dare una fascia protetta di consumo del 70-80% degli anni precedenti tutelato allo stesso prezzo – ha aggiunto – poi se qualcuno consuma di più paga un prezzo più elevato”.

