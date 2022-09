Energia: in dl aiuti ter 100 mln a trasporto locale, norme per nuovi alloggi università

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Nel dl aiuti ter sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi ci sono anche 100 milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale, nonché contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore, e norme per la realizzazione di nuovi alloggi universitari.

I contributi per il trasporto pubblico locale potrebbe non essere l'unica novità per questo settore. All'esame del Cdm figura infatti anche il decreto legislativo sui servici pubblici locali di attuazione della legge annuale sulla concorrenza. Sono definiti i principi diretti a regolare le varie fasi per la istituzione di un servizio pubblico locale, con particolare attenzione per il principio di sussidiarietà orizzontale. Sono incentivate forme di aggregazione tra gli operatori; si stabiliscono incompatibilità precise, in particolare l’autorità che regola il servizio non può gestirlo; si rafforzano pubblicità e trasparenza.