Roma, 16 set. (Adnkronos) – Il decreto aiuti ter, sul tavolo del Cdm in corso a Palazzo Chigi, contiene alcune norme di attuazione del PNRR, in particolare con modifiche alla disciplina degli Istituti Tecnici Superiori. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm in corso.

Sul tavolo c'è inoltre il rifinanziamento di 10 milioni per le scuole paritarie.