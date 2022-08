Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Telefonate urgenti con rappresentanti di Comuni, Regioni, Governo e istituzioni europee: in queste ore Matteo Salvini è particolarmente impegnato sul dossier-energia, argomento che la Lega aveva sollevato per prima già diversi mesi fa parlando del caro bollette come 'emergenza nazionale"'.

Così fonti della Lega.