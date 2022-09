Energia: Lega, scostamento da 30 miliardi oggi per evitarne 100 domani

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Migliaia di aziende rischiano di chiudere, milioni di italiani di rimanere senza lavoro ma il Pd preferisce tacere o parlare d’altro. Occorre immediatamente uno scostamento da 30 miliardi per evitare di doverne mettere 100 tra qualche mese per pagare cassa integrazione e disoccupazione".

Lo affermano i capigruppo della Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

"Il punto -aggiunge- non è se serva fare extra deficit oppure no, ma farne meno oggi per salvare imprese, lavoro e il bilancio stesso dello Stato. Il Pd, per una volta, la smetta di guardare il proprio orticello e faccia gli interessi del Paese”.