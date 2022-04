Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Le scelte sull'energia e sul gas a livello europeo sono complesse. Io spero fortemente che l'Ue sia unita perchè le divisioni in Europa rendono solo Putin più forte. L'Europa unita riesce a mettere in campo effetti positivi per l'Ucraina e mettere l'invasore russo in difficoltà".

Così Enrico Letta a margine dell'evento 'Pace e Protagonismo giovanile' a Milano.