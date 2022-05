Energia: Letta, 'con Draghi per intervento Ue contro effetti socio-economici guerra'**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "L'impegno del Pd è per un'Italia ancora più forte e protagonista in Ue e perchè questo porti gli europei tutti insieme ad interventi economici per limitare al massimo gli effetti sociali ed economici dell'invasione russa in Ucraina, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese e la parte più debole della popolazione".

Così Enrico Letta arrivando a Montecitorio.

"Per questo sosteniamo la linea Draghi e la spingiamo ancora di più uin vista del Consiglio Ue perche l'Italia sia protagonista in Europa e perchè ci siano interventi per abbassare il prezzo del gas e dell'energia elettrica".