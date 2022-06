Roma, 21 giu (Adnkronos) – "E' fondamentale una alleanza tra politica, il governo e le regioni, e le imprese per la somma delle due sostenibilità, quella ambientale e quella sociale, che devono andare insieme se no perde la sostenibilità ambientale. Il problema della fine del mese vince sempre su quello della fine del mondo per le scadenze politiche.

E non va bene. E' fondamentale tenere insieme le due cose". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all'evento di Elettricità futura.