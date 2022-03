Energia: Letta, 'governo vada avanti su Europa dell'Energia, è strada giusta'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "E' molto importante l'incontro di oggi tra il premier Mario Draghi e i premier spagnolo, portoghese e greco. La strada è quella di fare insieme scelte a livello europeo per far sì che si abbassino i costi e che si possa comprare energia a prezzi più bassi e quindi consentire alle famiglie e alla imprese di non vivere questo momento nel modo drammatico con cui lo stiamo vivendo.

Incito il governo ad andare avanti nella strada di un'Europa dell'Energia. Va fatto subito". Così Enrico Letta a margine di 'Let Expo-Logistics Eco Transport' a Verona.