Roma, 30 ago (Adnkronos) – "È improcrastinabile un intervento sia italiano che europeo per bloccare le bollette e fermare la speculazione in corso sull’energia prodotta da rinnovabili. Ne ho discusso stamani al Distretto Industriale della Pelle di #Arzignano in Veneto. Siamo pronti a sostenere l’intervento del governo".

Lo scrive Enrico Letta su Twitter.