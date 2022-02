Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Questa mattina il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha incontrato il nuovo presidente della Cna, Dario Costantini. Al centro del colloquio – il primo dal rinnovo dei vertici della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa – le questioni che in questa fase rischiano di compromettere la ripresa economica, tra cui, in particolare, il caro energia e il tema della cessione dei crediti per i bonus edilizi.