Energia: Letta, 'piano di risparmio valore aggiunto, serve a prescindere da Ucraina'

Roma, 6 apr (Adnkronos) – "Io penso che il tema del risparmio energetico, del razionamento e della razionalizzazione delle forme di consumo energetico, ci sono in prospettiva futura a prescindere dalla vicenda dell’Ucraina". Lo ha detto Enrico Letta a margine della presentazione del rapporto 'Freedom at risk'.

"La vicenda dell’invasione Russa rende più urgente una scelta che secondo me va fatta, e va fatta rapidamente, di una capacità di far sì che il risparmio energetico diventi una delle fondamentali scelte che abbiamo di fronte -ha spiegato il segretario del Pd-. Io penso che sia fondamentale che ci sia un piano per il risparmio energetico condiviso e che si riesca a far sì che questo avvenga nel modo migliore possibile.

Sarebbe un valore aggiunto e non un elemento di difficoltà".