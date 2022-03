Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Se serve uno scostamento? Ho fiducia nel governo, in Draghi e nel ministro Franco. Loro sapranno trovare la soluzione migliore per fare sì che gli interventi che si devono mettere in campo siano quelli che tengono il nostro bilancio in equilibrio".

Così Enrico Letta a margine di 'Let Expo-Logistics Eco Transport' a Verona.