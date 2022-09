Roma, 8 set (Adnkronos) – "Se a livello europeo non c'è un intervento per dare una direzione di marcia diversa in modo sostanziale ci troviamo di fronte a una perdita strutturale di competitività europea disastrosa. Perchè i nostri competitor, come gli Stati Uniti, non hanno i problemi che abbiamo noi".

Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio parlando del caro energia.