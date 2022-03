Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Occorre un'intervento per abbassare le accise sull'energia se non si farà così, la ripresa in corso verrà azzoppata. Credo che il governo si stia muovendo nella giusta direzione e noi lo incitiamo ad andare avanti in questo direzione".

Così Enrico Letta a margine di 'Let Expo-Logistics Eco Transport' a Verona.