Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Rilanciamo il turismo: proponiamo un fondo di garanzia per riqualificare gli alberghi e percorsi di formazione. Ma il caroenergia non deve compromettere la stagione. Il Governo intervenga subito: tetto alle bollette e raddoppio credito d'imposta per le imprese.

#Scegli". Così Enrico Letta postando un video su twitter.