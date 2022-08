Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Noi dobbiamo fare un'eccezione alle regole: quando il prezzo del gas supera del mille per cento il prezzo precedente, significa che le regole sono saltate. Dobbiamo intervenire perchè per 12 mesi ci siano prezzi amministrati in Italia e tetto al prezzo del gas e dell'energia.

E' l' unico modo per fermare caro bollette. Lo si può fare. Se non faremo così il sistema salta". Così Enrico Letta al Meeting di Rimini.