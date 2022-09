Energia: Malpezzi, 'emendamenti Pd al Dl aiuti, Senato li accolga'

Roma, 1 set (Adnkronos) – "È molto importante e positivo che il governo abbia annunciato un nuovo Dl su bollette e sostegni alle famiglie e alle imprese. Come Pd oggi abbiamo presentato importanti emendamenti al Dl aiuti bis per affrontare l’aumento dei costi dell’energia".

Lo dice la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Con due emendamenti a prima firma Misiani-Manca prevediamo il raddoppio dei crediti d’imposta, a favore delle imprese che hanno sostenuto maggiori costi per acquisto di gas e elettricità, previsti per il terzo trimestre 2022, e l’estensione di questi crediti anche al quarto trimestre 2022 -prosegue Malpezzi-. Poi proponiamo l’estensione della platea dei beneficiari del bonus sociale elettrico, tramite l’innalzamento della soglia ISEE fino a 20000 euro e misure per ridurre il peso delle bollette anche per gli enti del terzo settore e le RSA.

Ci sembrano scelte importanti che ci auguriamo possiamo essere condivise dalle altre forze politiche”.