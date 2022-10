Energia: Malpezzi, 'Meloni passata da ‘finita la pacchia’ a posizioni draghiane”

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo sostenuto per primi la posizione di Draghi sul tetto al prezzo del gas in Europa quando ancora nessuno ne parlava. Noi spingiamo perché l’Europa torni sulla strada aperta durante la pandemia con l’acquisto collettivo dei vaccini e la condivisione del debito".

Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi questa mattina a Sky.

"Noi riteniamo che il documento – firmato da 15 paesi – tra cui Italia e Francia debba essere preso in considerazione. Senza solidarietà non esiste Europa. Mi pare che la Meloni sia in linea con quanto fatto dal precedente governo: una continuità davvero sorprendente alla luce delle parole pronunciate nei mesi scorsi; penso a “è finita la pacchia”.

“Noi faremo le nostre proposte al nuovo governo: burocrazia zero per l’incentivazione delle rinnovabili e disaccoppiamento dei prezzi di energia prodotta da gas e da rinnovabili.

Noi vogliamo aiutare il Paese, vedremo se il nuovo governo di destra alla prova dei fatti saprà andare oltre gli annunci”.