Energia: Malpezzi (Pd), 'sì a scelte strutturali ma ora aiutare famiglie e tetto prezzi'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “La guerra in Ucraina ci ha messi di fronte ad una serie di emergenze che vanno affrontate sapendo che ogni Paese non potrà più rispondere da solo. La questione energetica è una di queste e solo nel contesto europeo potremo riuscire a trovare risposte che garantiscano un orizzonte di lungo periodo".

Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta l’informativa del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in Senato.

"Bene ha fatto il ministro Cingolani a insistere sulla necessità di costruire misure strutturali per dare al Paese l'autonomia energetica. Al tempo stesso condividiamo la necessità di approntare misure immediate per contenere il caro prezzi. Le nostre proposte sono in sintonia con quelle del governo: un assegno energia a favore delle famiglie più in difficoltà, un tetto massimo per il prezzo dei carburanti e misure a sostegno di imprese e aziende dell’autotrasporto”.