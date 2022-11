Energia: Mattarella, coraggio e determinazione no scelte egoistiche'

Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) – Di fronte alla crisi energetica "non è il momento delle esitazioni nè delle scelte egoistiche, al contrario i bisogni a cui far fronte sono tali da richiedere coraggio e determinazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato.

"Vanno nella giusta direzione -ha aggiunto il Capo dello Stato- i progressi compiuti nelle ultime settimane, a cominciare dalla decisione di definire un tetto al prezzo del gas, cosa che ha già contribuito alla discesa dei prezzi dell'energia".