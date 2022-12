Energia: Mattarella, 'necessaria azione ambasciatori per diversi approvvigionamenti'**

**Energia: Mattarella, 'necessaria azione ambasciatori per diversi appro...

(Adnkronos) – "I cambiamenti climatici, la povertà diffusa e la crescente minaccia dell’insicurezza alimentare, una corretta gestione dei flussi migratori, richiedono oggi più che mai maggiore interazione fra gli Stati e un multilateralismo più efficace. In altre parole più diplomazia. Il conflitto ha mostrato anche un suo pericoloso volto sul terreno delle relazioni economiche globali. In tale contesto sono certo che il corpo diplomatico continuerà a facilitare quell’azione di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico in cui siamo fortemente impegnati e ad accompagnare al tempo stesso la proiezione esterna del nostro sistema produttivo, da cui tanta parte della nostra prosperità futura dipenderà".

Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla quindicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori italiani.