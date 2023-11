Energia: Mazzetti (Fi), 'da Governo misure concrete per superare crisi'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Dal Governo un pacchetto di misure concrete per superare la crisi energetica, tenendo insieme gli obiettivi di decarbonizzazione, con ragionevolezza e pragmatismo, e di autosufficienza energetica". Così Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e membro della commissione Ambiente.

"Condivido –prosegue– la scelta di razionalizzare e semplificare l'iter per le fonti rinnovabili che, fin troppo spesso nel nostro Paese, sono ostacolate o rallentate da Enti, Soprintendenze, comitati o burocrazia in generale. Bene, inoltre, la scelta di destinare energia alle imprese che ne consumano di più: si tratta maggiormente di imprese del manifatturiero, cuore della nostra industria, che dobbiamo tutelare, in ogni modo possibile e in via prioritaria".

"Il Governo –spiega Mazzetti– ha voluto rilanciare chiaramente la produzione nazionale di gas, ben sapendo che ci sono risorse importanti, stimate intorno ai 70 miliardi di metri cubi, ma non sfruttate a causa dei veti incrociati. Mi trova pienamente concorde anche la scelta di rilanciare la produzione geotermica, che ad oggi fornisce circa 6 terawattora all'anno, una fonte di energia rinnovabile che ha enormi potenzialità di sviluppo, soprattutto nel territorio toscano e senese in particolare, purché ci sia un quadro normativo chiaro e stabile. Con le autorizzazioni ai programmi sperimentali di stoccaggio della CO2, il Governo con il ministro Pichetto, testimonia, inoltre, attenzione massima alla sostenibilità e sostegno ai progetti più all'avanguardia, senza danneggiare le industrie nazionali che devono produrre".