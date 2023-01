Energia: Meloni, 'Italia hub per Ue è orizzonte di legislatura'

Energia: Meloni, 'Italia hub per Ue è orizzonte di legislatura'

Algeri, 23 gen.

(Adnkronos) – "Sono molto soddisfatta della concretezza di questa visita, di un partenariato molto solido e di una presenza dell'Italia molto ben vista, capace di una cooperazione non predatoria. Sono stata contenta di visitare un giardino intitolato a Enrico Mattei che qui è considerato alla stregua di un eroe nazionale, perché rappresenta bene quel progetto di cooperazione. Noi abbiamo questo grande progetto, con orizzonte di legislatura, il Piano Mattei che è la possibilità, in un momento difficile per l'Europa sugli approvvigionamenti, di fare dell'Italia la porta di accesso, l'hub fondamentale di distribuzione dell'energia".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Algeri.

"Quello che accade oggi, con le intese firmate – ha aggiunto – lo dice bene, come lo dice bene l'accordo firmato da Confindustria per immaginare nuove forme di cooperazione. E' uno dei tanti rapporti bilaterali che intendiamo portare avanti con i Paesi del Nord Africa, ce ne saranno altri in futuro e li stiamo già programmando".

In ambito energetico "l'Algeria potrebbe diventare un leader africano, ma anche mondiale, per alcune produzioni e l'Italia è sicuramente la porta per l'approvvigionamento europeo.

Quindi ovviamente oggi quando parliamo di Piano Mattei ne parliamo per l'energia ma è anche un modello di sviluppo e cooperazione: consentire a nazioni africane di crescere grazie a quello che hanno, senza un approccio predatorio".