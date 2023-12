**Energia: Meloni, 'Italia trovi coraggio per diventare hub Europa'**

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Lavoriamo affinché l'Italia trovi il coraggio per diventare l'hub energetico di Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Asti, dove è arrivata per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte....