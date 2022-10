Energia, Meloni: l’Italia in Ue parta da suoi interessi nazionali

Milano, 1 ott. (askanews) – “Probabilmente molti tra quelli che oggi hanno letto i giornali hanno dovuto fare i conti con il fatto che quando qualcuno segnalava che in Europa si parte dalla difesa dei propri interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni lo facevamo non perché eravamo populisti, ma lucidi. L’Italia deve cambiare la sua postura e partire dai suoi interessi nazionali, per poi trovare soluzioni comuni, come fanno gli altri”.

Lo ha detto Giorgia Meloni, riferendosi alle posizioni della Germania sull’energia, durante il suo intervento alla Coldiretti a Milano.