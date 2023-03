Energia: Meloni, 'piano Mattei per Africa volano democrazia'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Più intensa sarà la crescita e più adeguato lo sviluppo sociale ed economico raggiunto, più le popolazioni sceglieranno la democrazia". E "per questo che il governo italiano sta spingendo il piano Mattei per l'Africa, un mo...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "Più intensa sarà la crescita e più adeguato lo sviluppo sociale ed economico raggiunto, più le popolazioni sceglieranno la democrazia". E "per questo che il governo italiano sta spingendo il piano Mattei per l'Africa, un modello non predatorio di cooperazione per creare catene di valore e aiutare le nazioni africane a vivere meglio con le risorse che hanno a loro disposizione". Così il premier Giorgia Meloni, nel suo intervento, in videoconferenza, al Summit for Democracy 2023.