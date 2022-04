Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "I prezzi dell'energia stanno aumentando in tutta l'Ue. Esprimo il mio sostegno alle iniziative presentate da tutti gli Stati membri dell'Ue che auspicano approcci coordinati. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per diversificare i nostri sistemi energetici e arrivare ad una Europa che non sia più agli ordini degli autocrati''.

Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola in un videomessaggio alla Convention di Fi.