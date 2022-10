Energia: Misiani, 'da nuovo governo ci aspettiamo tetto prezzo elettricità'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Nelle more di una decisione europea va immaginato un tetto nazionale almeno al prezzo dell'elettricità, come il Pd sostiene ormai da tempo, che ci permetterebbe di disaccoppiare il prezzo dell'elettricità prodotta da gas rispetto a quella prodotta da altre fonti, che ha un costo di produzione enormemente inferiore.

Oggi produrre elettricità da eolico e fotovoltaico costa 1/8 di quello che costa produrre elettricità da gas e questa distorsione va superata il primo possibile". Lo ha detto il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia, a Radio Immagina, la web radio del Pd.

"Il nuovo governo – ha proseguito Misiani – deve proseguire e rafforzare immediatamente il sostegno a famiglie e imprese, con un decreto. Il credito di imposta per le imprese per sostenere gli extra costi energetici va prorogato almeno fino a fine anno, così come il taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio.

I bonus per le famiglie vanno estesi. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza ha portato la buona notizia di 10 miliardi di maggiori entrate che possono essere utilizzate subito e poi altro andrà fatto il prima possibile per affrontare il caro energia"