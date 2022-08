Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Dal Pd 5 proposte per il #carobollette: 1) tetto al prezzo dell’elettricità; 2) un nuovo contratto luce sociale; 3) raddoppio del credito d’imposta per gli extra costi energetici delle imprese; 4) piano nazionale per risparmiare energia; 5) tetto UE al prezzo del gas".

Lo scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia del Pd.