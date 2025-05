Energia, Moles (AU): Italia ruolo hub naturale nel Mediterraneo

Napoli, 17 mag. (askanews) – “Per la posizione geografica, geopolitica, geoeconomica, commerciale del nostro Paese, noi non possiamo che partire dal Mediterraneo come hub di tutto, in particolare per quanto riguarda l’hub di energia, ma con una particolare accezione a tutto ciò che è il mar Mediterraneo. E’ vero che il mar Mediterraneo non è più il Mare nostrum ed è anche di altri, ma proprio per questo la strategia economica, politica, militare, della sicurezza e soprattutto commerciale energetica non può che partire dall’hub che noi abbiamo cioè il mar Mediterraneo.

Da questo e da tutta la strategia che sta attuando attualmente il governo, non può che esserci una spinta anche a tutto ciò che riguarda la idealizzazione e la realizzazione completa del cosiddetto Piano Mattei” ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, a Napoli, a margine del convegno ‘La geostrategia del mare: l’interesse nazionale e il futuro sostenibile dell’Italia’, promosso dall’Associazione nazionale per il Clima Globe Italia in occasione del tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia.