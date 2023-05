Energia, Monti (Edison): aiuto bollette a 91 famiglie calabresi

Roma, 25 mag. (askanews) – “Noi abbiamo questo progetto in Calabria, che abbiamo lanciato l’anno scorso. Siamo decisamente a buon punto perché avevamo l’obiettivo di raggiungere e sostenere un centinaio di famiglie calabresi, per aiutarle a intervenire sul pagamento delle bollette e ne abbiamo raggiunte, se non ricordo male, 91. Oltre a questo abbiamo fatto gli interventi, cambiando, all’interno di queste famiglie, l’illuminazione. Le abbiamo dotate di lampadine a led con il nostro partner Signify e poi sul territorio abbiamo anche costruito e formato delle persone che fanno da tutor e spiegano come risparmiare energia perché è importante poi capire qual è il valore dell’energia, come consumare meno e consumare meglio”. Lo ha detto Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, partecipando alla Quarta plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica” del Banco dell’energia, che fa il punto sulla situazione della povertà energetica in ItaliaPlenaria