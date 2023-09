Energia, Morelli: ruolo primazia per Italia tra Ue e Africa

Trevi, 22 set. (askanews) – “Abbiamo dovuto giocoforza cambiare il nostro modello, prima legato ad un unico fornitore che era la Russia. Ma ora l’Italia può avere veramente un ruolo di primazia nel rapporto tra Europa e Africa, grazie anche alla sua posizione geografica. Dunque bisogna sfruttare questa grande opportunità, derivata da una tragedia che sta ancora avvenendo, ed il nostro impegno non è solo per un processo di transizione che cambi il modello di trasporto in questo caso del gas ma anche di futuro, rivolto alle energie rinnovabili senza dimenticarsi della grande opportunità delle centrali nucleari che questo governo chiaramente porterà avanti”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli aprendo la VII Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.