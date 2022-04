Roma, 8 apr. (Adnkronos) – L'embargo al gas e al petrolio russo consentirà la fine della guerra? “Le sanzioni hanno effetto se abbiamo la capacità di portarle avanti. Stiamo facendo tutto quello che va fatto per avere sovranità energetica almeno per il prossimo inverno, è stato delittuoso non avere avuto una politica energetica italiana negli ultimi dieci anni”.

Così a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia Giorgio Mulè.