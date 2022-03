Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Bene le misure annunciate dal Governo per contrastare il caro energia ma servono sostegni più efficaci e robusti per le famiglie in difficoltà. Non dimentico l’impegno assunto dal Governo in Senato: bisogna rivelare i nomi e i cognomi di chi ha speculato sulla vendita di gas ed energia”.

Lo afferma il senatore del Psi Riccardo Nencini.