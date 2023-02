Energia: Nobili (Iv), 'mai più blocco rinnovabili nel Lazio'

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Rispetto alla diffusione degli impianti rinnovabili, quello della burocrazia è un problema drammatico”. Lo ha detto Luciano Nobili, componente della cabina nazionale di regia di Italia viva e candidato alla regione Lazio per il Terzo Polo, nel corso della...

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "Rispetto alla diffusione degli impianti rinnovabili, quello della burocrazia è un problema drammatico”.

Lo ha detto Luciano Nobili, componente della cabina nazionale di regia di Italia viva e candidato alla regione Lazio per il Terzo Polo, nel corso della trasmissione 'Stasera Italia'.

“Nonostante il buon lavoro del ministro Cingolani, ci sono da mesi centinaia e centinaia di autorizzazioni bloccate presso le soprintendenze. Da parte dello Stato c’è un atteggiamento folle. Con una mano ti incentiva a installare impianti rinnovabili, con un’altra ti blocca.

A questo si aggiunge il problema rappresentato dagli ultra-ambientalisti che da una parte spingono per le rinnovabili, dall’altro si battono per fermare tutti gli iter realizzativi. Il Lazio ha vissuto questo problema drammatico. Un fatto vergognoso che non dovrà mai più ripetersi”, ha concluso.