Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Salvini ha un’amnesia. Non ricorda che il Pd ha sollecitato e sostenuto tutti gli interventi contro il caro bollette. Siamo stati noi in cdm a proporre la tassazione dei sovraprofitti come copertura. È la strada su cui proseguire subito per aiutare le famiglie e le imprese".

Così Andrea Orlando su twitter.