Energia: Paita (Az-Iv), 'usare parte dei risparmi dei prezzi per carburanti'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Noi del gruppo Azione-Italia Viva abbiamo una proposta: c’è un tesoretto di alcuni miliardi, derivante dalla riduzione del prezzo dell’energia sul 2023. Utilizziamolo certamente per fare un intervento incisivo sul credito di imposta, ma usiamone una parte per ridurre i prezzi alla pompa dei carburanti, che hanno subito rincari ingiustificabili e sono una spada di Damocle sulla testa degli italiani. La benzina è tornata a sfiorare i 2 euro". Lo ha detto in Aula a palazzo Madama Raffaella Paita, senatrice del gruppo Azione-Italia Viva Raffaella Paita e coordinatrice nazionale di Italia Viva, durante la discussione generale sul decreto Rigassificatori.

"In questo decreto da un lato c’è qualche passo in avanti sulle semplificazioni, dall’altro non c’è una azione organica ma un tentativo maldestro di mettere qualche toppa qua e là. Non si chiarisce – ha spiegato – quali sono le priorità, quali rigassificatori si vogliono fare, quali opere si vogliono portare avanti. Inoltre il governo sta restringendo il perimetro di aiuti alle famiglie, perché c’è una inadeguata strategia di supporto". "La fiducia su questo decreto è un gesto di debolezza che dimostra l’incapacità e le difficoltà che si iniziano a vedere nella maggioranza e che a ottobre diventeranno serie. Anziché cambiare l’Italia, questo governo la sta immobilizzando", ha concluso Paita.